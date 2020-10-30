İzmir’de enkazdakilere ulaşılıyor

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki depremin ardından yıkılan binalarda enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışma sürüyor.

Fotoğraflar: AA

Ege Denizi’nde saat 14:51’te 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası İzmirliler panikle dışarı çıktı. Kentte 12 bina yıkıldı veya hasar gördü. Enkaz altında kalanların olduğu belirtildi.

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Ekipler yıkılan binalara ulaşmadan vatandaşlar yaralılara yardımcı oldu. Daha sonra AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri yıkılan binalara giderek enkaz kurtarma çalışmasına başladı. AFAD, 12 binada arama çalışması yapıldığını belirtti.

Bayraklı ilçesindeki 1593 Sokak’ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından üç kişi yaralı çıkarıldı. Diğer binalardan da çok sayıda yaralı çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Yurtdışından destek ve yardım mesajları

Depremin ardından Azerbaycan, Fransa ve AB’den destek ve yardım mesajları geldi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ”Can Kardeşimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Dermanin ve AB konseyi başkanı Charles Michel ise, depremzedelerin yanında olduklarını ve yardım göndermeye hazır olduklarını belirtti.