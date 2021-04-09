İzmir’de eğitim uçağı denize düştü: İki pilot kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir’de eğitim uçuşu sırasında düşen uçaktan iki pilotun kurtarıldığını duyurdu.

KT-1 tipi uçak

Bakanlığın açıklamasına göre İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli KT-1 tipi uçak, bugün eğitim uçuşu sırasında bilinmeyen nedenle Foça ilçesi açıklarında denize düştü.

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İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021

Bakanlık, hava ve deniz kuvvetlerinden birer arama kurtarma helikopteri, bir insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan üç sahil güvenlik botu ve bir arama kurtarma uçağının görevlendirildiğini kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kazada sağ kurtarılan iki pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.”

Konya’da uçaklı akrobasi timi Türk Yıldızları’na ait gösteri uçağı 7 Nisan’da düşmüş, hava pilot yüzbaşı Burak Gençcelep hayatını kaybetmişti.