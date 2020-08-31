İzmir’de düğün konvoyundan açılan ateş sonucu beş yaşındaki kız çocuğu yaralandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde sünnet düğünü konvoyundan ateş açılması sonucu evinin balkonunda bulunan beş yaşındaki kız çocuğu, hafif şekilde yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Çayırlı Mahallesi’ndeki sünnet düğünü sonrasında oluşturulan konvoydan havaya ateş açıldı.

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Balkonunda oturan N.B’nin vücuduna av tüfeği saçmaları isabet etti.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan N.B, müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine sevk edildi. Vücudundaki saçmalar çıkartılan kız çocuğu, taburcu edildi.

Olayla ilgili sekiz kişi gözaltına alındı. Beş av tüfeği, bir gaz tabancası ile kartuşlara el konuldu.

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Düğün sahibi M.G’ye İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararlarına aykırı şekilde düğün yapma, konvoy oluşturma gibi suçlardan 28 bin 620 lira para cezası kesildi.