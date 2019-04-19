İzmir’de dört çocuğa tecavüzle suçlanan adama 84 yıl hapis

İzmir’de dört kız çocuğunu istismarla suçlanan Orhan T.’ye 84 yıl hapis cezası verildi.

Orhan T., geçen yıl dört çocuğun şikayeti üzerine gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden şüpheli hakkında ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından dava açılmıştı.

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İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında savcı sanığa her çocuk için ayrı ayrı ceza verilmesini istedi. Üç çocuğa tecavüzü reddeden Orhan T., ‘bir çocukla 18 yaşında olduğunu bilmeden rızası dahilinde birlikte olduğunu’, diğer çocukların iftira attığını öne sürdü.



Mahkeme, tahliyesini isteyen Orhan T.’ye ‘nitelikli cinsel istismar‘dan 60 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’dan 24 yıl hapis cezası verdi. Toplamda 84 yıl ceza alan sanığın tutukluluk hali sürecek.