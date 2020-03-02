İzmir’de doktoru darp eden saldırgana bir yıl dokuz ay 20 gün hapis cezası

İzmir’de doktoru darp eden kişi bir yıl dokuz ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

‘Uyuşturucu’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından sabıkalı, denetimli serbestlik kapsamında bulunan 38 yaşındaki Birkan Yeşilbağ, 11 Temmuz’da saat 12:30 sıralarında Bayraklı’daki 20 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne gitmişti. Yeşilbağ, burada 45 yaşındaki doktor Mahide Agara’dan kendine rapor yazmasını istemiş, doktor bunun mümkün olmadığını belirtip Yeşilbağ’ın isteğini geri çevirmişti.

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Bunun üzerine, Yeşilbağ doktoru tehdit etmiş doktor da aynı aile sağlığı merkezinde çalışan meslektaşı Alper Durmuş Sönmez’e durumu anlatıp yardım istemişti. Yeşilbağ ise bu kez Sönmez’den kendisine rapor vermesini istemiş, fakat ondan da olumsuz yanıt alması üzerine doktora yumruk atmıştı. Yaşanan arbedede kalp hastası olan ve kalbinde pille yaşayan doktor fenalaşmıştı.

Yeşilbağ ise gözaltına alınmış ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İzmir başsavcılığının hazırladığı iddianame İzmir 52’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Yeşilbağ, davanın geçen yıl eylül ayında görülen ilk duruşmasında yaptığı savunmada suçunu itiraf edip üzgün olduğunu söylemişti.

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İkinci duruşmada ise Yeşilbağ’a, doktor Sönmez’e yönelik ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplam bir yıl sekiz ay, doktor Agara’ya yönelik ‘tehdit’ suçundan ise bir ay 20 gün olmak üzere, toplamda bir yıl dokuz ay 20 gün hapis cezası verildi.

Kararı değerlendiren Sönmez, şöyle konuştu: “Karar bizim yaşadıklarımızı unutturmuyor, ancak bir daha böyle olaylar yaşanmaması açısından caydırıcı olabilir. Aile Sağlığı Merkezleri’nde güvenliğin sağlanması açısından da bir an önce çalışma yapılması gerekiyor. Biz o gün ölüm korkusunu yaşadık. Ancak, bundan sonra kimsenin bunu yaşamasını istemiyoruz.”



