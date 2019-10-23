İzmir’de doktora şiddet: ‘Sıra numarası al’ dediği hasta saldırdı

İzmir’de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniği’nde görevli Dr. Mehmet Yunus Yalçın, bir hasta tarafından saldırıya uğradı.

Fotoğraf: DHA

Karabağlar ilçesinde 31 yaşındaki Sedat E., darp edildiği gerekçesiyle hastanenin acil servisine gece yarısı gitti. Sedat E., daha sonra iki kez daha gittiği hastanede tartıştığı güvenlik görevlilerine “Sizi tokat manyağı yaparım” dedi.

Reklam

Sedat E., son gidişinde ortopedi bölümünde tedavi olmak istedi. Adam, Dr. Mehmet Yunus Yalçın’ın odasına girdi. Yalçın da Sedat E.’yi sıra numarası alması yönünde uyardı. Sedat E., Yalçın ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat E., Dr. Mehmet Yunus Yalçın’a saldırdı. Güvenlik personeli duruma müdahale etti.

Hastaneye çağrılan polis, Sedat E.’yi gözaltına aldı. Yalçın ise karakola giderek şikayetçi oldu. Soruşturma sürüyor.