İzmir’de doğal hayat için yapay resifler: 1.5 milyon kalamar doğaya kazandırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, balıkçıların önemli geçim kaynağı olan kalamarın neslini devam ettirmesini sağlamak için denizin 22 metre derinliğine kamalarların yumurtlaması için düzenek yerleştirdi. Bir yılda 1.5 milyon kalamar doğaya kazandırıldı.

Gümüldür açıklarında dalgıçlar, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile birlikte hayata geçirilen proje kapsamında, küçük ölçekli balıkçılığın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kalamarların kirlilik ve yanlış avcılık yöntemleri nedeniyle hem doğal üreme sahaları hem de sayılarındaki azalmaya karşı etkin bir mücadele başlattı.

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Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile birlikte yürütülen örnek proje kapsamında, kalamar üretimini artırmak amacıyla 180 kalamar yapay yumurtlama düzenekleri (kolektör) hazırlanarak Gümüldür açıklarında 18 ile 22 metre arasındaki çeşitli derinliklere yerleştirilmiş yapay resifler üzerine bağlandı. Pilot uygulama kapsamında dört balık adam belli periyodlarda dalış yaparak kolektörleri izledi.

Düzeneklerin yerleştirildiği bölgelerde görüşülen balıkçılar, kalamarın ekonomik olarak çok önemli bir av ürünü olduğunu ve sayılarının artması ile birlikte kazançlarının da arttığını belirtti.

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‘Yanlış avcılık ve deniz kirliliği ekosistemi bozuyor’

Son yıllarda yapılan ‘aşırı yanlış avcılık’ ve ‘artan deniz kirliliğinin’ tüm balık türleri gibi kalamarların da sayısının azalmasına yol açtığını söyleyen büyükşehir yetkilileri, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Doğal yumurta bırakma yerleri tahrip olan kalamarlar, türlerinin devamını sürdürmek için yeni yumurtlama sahaları bulmaya çalışıyor. Bu sahalarda tekne ipleri ve ağ gibi hareketli sahalar oluyor. Ağların çekilmesi ve teknelerin hareketiyle milyonlarca yumurta telef oluyor ve kalamar nesli tehlikeye giriyor. Birçok balığın besin zincirinde yer alan kalamarların sayılarının azalması, ekosistem dengesini de bozuyor. Bu nedenle türler kendilerine yeni üreme sahaları bulmaya çalışıyor ve bulamadığı takdirde bölgeyi terk ediyor. Bunun sonucu olarak besin zincirinin diğer halkası olan türler de onlarla birlikte yer değiştiriyor.”