İzmir’de deprem sonrası eğitime bir hafta ara verildi

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 831 kişinin yaralandığı 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime bir hafta ara verildi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitime verilen arayı Twitter hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu: “Yaraları hep birlikte saracağız İzmir. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.”