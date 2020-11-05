İzmir’de deprem için ‘erken uyarı sistemi’ kurulacak

İstanbul merkezli bir şirket, depremin vurduğu İzmir’de erken uyarı sistemi kuracağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen depremde 114 kişi hayatını kaybetmiş, 1035 kişi yaralanmış, 17 bina yıkılmıştı.

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AA’ya konuşan şirketin teknik müdürü Süleyman Tunç, İzmir’in Çeşme ve Selçuk ilçelerinde deprem erken uyarı sistemi kurmak için harekete geçtiklerini, ekibiyle gelecek hafta belirlenen bölgelerde çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını söyledi.

‘7-8 saniye var…’

Elektronik ve haberleşme yüksek mühendisi Tunç, İzmir için sekiz sensörle gelecek hafta kuruluma gideceklerini dile getirerek şunları söyledi: “Her büyük depremin arkasından oluşabilecek büyük artçıları yakalamak istiyoruz. Bunu yakalayarak hızlı tren, hastane, kamu kurumları, rafineri ve doğal gaz dağıtıcılarına bu sinyali iletmek istiyoruz. Böylelikle deprem sonrası oluşabilecek afetlerin önüne geçmek istiyoruz. Erken uyarı için depremin istasyonlarımıza mesafesi çok önemli. Bu bölge için 7-8 saniye gibi bir süremiz var.”

‘Deprem alttan vurunca sinyal iletiliyor’

Fayların Türkiye’de daha sığ olduğunu ve şehir merkezinden geçtiğini aktaran Tunç, bu nedenle erken uyarı sürelerinin 7-8 saniyeyle kısıtlı olduğunu belirtti.

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Şirket yöneticisi, 7-8 saniyenin deprem sonrası oluşabilecek felaketleri önlemek veya en aza indirmek için kullanılabileceğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Tren veya hastanelerde insanların yaşamını yitirmesini önlemek ve maddi hasarların büyümesini engellemek için bu 7-8 saniye önemli. Biz depremin alttan vurma anında sinyali alıyoruz, depremin büyüklüğünü hesaplayıp uyarıya gidiyoruz. Bu alttan vurma anıyla sallanma anı arasındaki mesafenin açılması tamamen faya olan uzaklıkla ilişkili bir durum. Dolayısıyla ne kadar faya uzaksanız o kadar süreniz var demektir.”