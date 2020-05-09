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İzmir’de de ‘Askıda Fatura’ uygulaması başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’daki ‘Askıda Fatura’ uygulamasının İzmir’de de başlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Pixabay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), corona virüsü nedeniyle maddi durumu olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerinin su ve doğalgaz faturalarının bağışlarla ödenebileceği ‘Askıda Fatura’ uygulamasını başlatmıştı. Bugün itibariyle İstanbul’da 11 milyon 794 bin 117 liralık 94 bin 481 fatura ödendi.

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Belediyenin yazılı açıklamasına göre, İzmirlilerin kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerinin su faturalarını ödeyebileceği sistem, gelecek haftadan itibaren devreye alınacak.

Buna göre ihtiyaç sahipleri ‘Askıda Fatura’ sistemine faturalarını yükleyebilecek. Faturaları ödemek isteyenler ise yine aynı siteden herhangi bir faturayı seçebilecek.

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Açıklamada şöyle dendi: “Uygulama kapsamında bu zorlu süreçte işyerleri kapanan, ekonomik sıkıntıya düşen esnafın ödenemeyen ilan-reklam vergi borçları da örnek olması beklenen bir esnaf dayanışmasıyla ödenebilecek.”

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