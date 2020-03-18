İzmir’de ‘corona’ önlemi: Esnaftan üç ay kira alınmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, corona virüsüyle mücadelede alınan önlemler nedeniyle işleri kesilen esnaflardan üç ay kira alınmayacağını duyurdu.

Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Soyer, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan kararın, hükümetin ekonomiyi ‘corona’nın etkilerinden korumak için alacağı önlemler belirlenince yeniden değerlendirileceğini söyledi.

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Soyer’in Twitter’daki açıklaması şöyle: “Korona virüsle mücadelede ekonominin yavaşlaması nedeniyle zor durumda olan esnafımızın da yanındayız. Sağlıklı ve güvenilir gıdanın çok daha önemli olduğu bu günlerde, meyve sebze ve su ürünleri hali ile diğer esnaf kiracılarımızdan isteyenlerin mart, nisan ve mayıs ayı kiraları ertelenecektir. Ekonomi yönetiminin alacağı kararlar ve yaşanacak gelişmelere göre gelecekte yeniden değerlendirme yapılacaktır. Kamuoyu ve kiracı esnafımıza saygıyla duyurulur.”

Türkiye’de 11 Mart’ta konan ilk ‘corona’ vakasının ardından ekonomik aktivitede ciddi yavaşlama görülmeye başlanmıştı. Alınan önlemler kapsamında hükümet yetkilileri de vatandaşları zorunlu haller dışında evden çıkmamalı konusunda uyarmış, bunun özellikle perakende sektöründe gelir kaybına yol açacağı değerlendirilmişti.

Son olarak, Türkiye’de vaka konan kişi sayısı 98 olurken, bir kişi hayatını kaybettiği açıklandı.