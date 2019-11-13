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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de çifte silahla ev basıp dört akrabasını öldürdükten sonra teslim oldu

İzmir’in Kiraz ilçesinde Murat A. (35), evini bastığı akrabası İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (40), oğlu Kemal A. (16) ile kardeşi Erol A.’yı (36) av tüfeği ve tabancayla vurarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Kiraz’ın Çayağzı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Murat A., saat 09:00 sıralarında babasının amcasının oğlu İbrahim A.’nın Bağarası Sokak’taki evine gitti. Murat A.’nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve yakınları panikle kapıyı açtı.

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Kapının açılınca Murat A., yanında getirdiği av tüfeği ve tabanca ile evdekileri vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşun ve saçmalarla evdeki dört kişi hayatını kaybetti.

Murat A., daha sonra tabanca ve tüfekle jandarmaya gidip teslim oldu.

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