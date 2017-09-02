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İzmir’de cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı HBDH üstlendi 

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İzmir’in Buca ilçesinde cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik önceki gün düzenlenen bombalı saldırıyı ‘Halkların Birleşik Devrimci Hareketi’ (HBDH) isimli örgüt üstlendi.

Fotoğraf: DHA

Çöp kutusuna yerleştirilen el yapımı patlayıcı servisin geçişi sırasında infilak ettirilmiş, patlamada biri ağır 10 kişi yaralanmıştı.

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Saldırıyı üstlenen HBDH’nin açıklamasında “Faşist, cinsiyetçi devlet terörüne ve hak gasplarına karşı, 31 Ağustos sabahı İzmir Buca’da, hapishane personelini taşıyan bir servis aracını bombaladık” dendi.

Aralarında PKK ve MLKP’nin de bulunduğu 10 örgüt, 12 Mart 2016’da HBDH’nin kuruluşunu ilan etmişti.

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