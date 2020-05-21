İzmir’de camilerden ‘Çav Bella’ çalınmasına ilişkin soruşturmada bir kişiye gözaltı

İzmir’de cami hoparlörlerinden müzik çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

İzmir’deki bazı camilerin hoparlörlerinden dün ‘Çav Bella’ (Bella Ciao/Hoşçakal güzelim) şarkısı çalınmıştı. Müftülükten yapılan açıklamada, yayının merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

Reklam

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

AA’nın haberine göre, yürütülen soruşturma kapsamında Banu Ö. gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Ö, Türk Ceza Kanunu’nun 216/3 maddesi kapsamında ‘Dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan gözaltına alınmıştır.”

Reklam

‘Çav Bella’ İtalya’nın kuzeyindeki çeltik tarlalarında çalışan kadınların, buradaki zor şartlara karşı söylediği şarkılara dayanan bir halk türküsü. Şarkı, İkinci Dünya Savaşı yıllarında İtalya’daki anti-faşist hareketin marşına dönüşmüştü.