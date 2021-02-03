İzmir’de Boğaziçi’ne destek eylemine müdahale: Gözaltılar var

İzmir’de Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestolarına destek vermek için basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gözaltılar var.

Fotoğraf: İzmir Üniversite Dayanışması (Twitter)

Basın açıklaması yapmak isteyen grup Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplandı.

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Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) aktardığına göre ‘gaz ve darp sonrası gözaltılar’ gerçekleşti. İki ÇHD İzmir Şubesi üyesinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Tüm İzmir polisi kitleye müdahale etmek için sahada. Temel gösteri hakkını kullandığı için işkence gören ve burnu kırılan göstericiler var. pic.twitter.com/ebORWRu25M — Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelmerkez) February 3, 2021

Müdahale sonrası dağılan gruba Alsancak sahilinde biber gazı ve gözaltı devam etti.

Alsancak sahilde polis saldırısı devam ediyor.

Arkadaşlarımıza biber gazı, plastik mermiyle saldırıp ters kelepçeyle gözaltına alıyorlar.



Gözaltılarınız, tutuklamalarınız, baskılarınız bizi yıldıramaz!#AsağıBakmaycağız pic.twitter.com/Zvdp5yxXUk — İzmir Üniversite Dayanışması (@dayanismauni) February 3, 2021

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır devam ediyor.

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Bu protestolar kapsamındaki açık hava sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Bunun üzerine, Boğaziçi Dayanışması, 1 Şubat saat 17:00’de Güney Kapı önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, ‘kayyım rektör’ protestosu için dün bir kez daha okullarında buluştu. Polis ablukası devam ederken öğrenciler, rektörlük önünde Bulu’yu dışarıya çağırmak için toplandı.

Öğrenciler rektörlük binası önünde oturma eylemi düzenlerken, polis yerleşkeye girdi, 159 kişi gözaltına alındı.

Valilik 159 kişiden 98’inin serbest bırakıldığını duyurdu.

Kadıköy’de dün gerçekleştirilen eylemde ise 104 kişi gözaltına alındı.