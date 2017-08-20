İzmir’de bir kadını taciz edip savcılıktan bırakılan şüpheli bu kez tutuklandı

İzmir’de bir kadını taciz edip savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan şüpheli, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Alsancak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Derya Kılıç ve 22 yaşındaki Seray Gürer, motorsikletli iki kişinin tacizine uğradıklarını belirterek şikayetçi olmuştu. İki kadın, durumu anlattıkları polis tarafından da darp edilmişti.

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Tacizi gerçekleştirmekle suçlanan Ozan G. ile arkadaşı S.Ç. gözaltına alınmıştı. S.G. polisten, Ozan G. ise suçunu itiraf etmesine rağmen savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bu kez tutuklandı

İzmir başsavcılığı, şüphelilerin yeniden gözaltına alınması talimatı verildiğini bildirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ç.’nin savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığını belirten savcılık, ‘tacizi gerçekleştirdiği tespit edilen’ Ozan G.’nin savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklandığını duyurdu.

Savcılık, kadınların şikayetçi olduğu polisle ilgili soruşturmanın da devam ettiğini kaydetti.