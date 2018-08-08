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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de bir işçi öldü, Denizli’de bir işçi ağır yaralandı

 

İzmir’de bir işçi iş cinayetinde hayatını kaybederken, Denizli’de bir işçi ağır yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

İzmir’in Torbalı ilçesindeki Muratbey mahallesinde taşeron işçi Mehmet Gündüzeli, tek katlı otopark inşaatında bugün saat 08.30 sıralarında merdivendeki beton kalıplarını sökmeye başladı.

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Çalışma sırasında 20 basamaklı merdiven bir anda çöktü. Gündüzeli, tonlarca betonunun altında kaldı. Olay yerine giden ekipler, işçiyi betonun altından çıkardı.

Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gündüzeli burada hayatını kaybetti.

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Denizli’nin Sarayköy ilçesindeki cami inşaatında da minareden 6 metre aşağıdaki demirlerin üzerine düşen 54 yaşındaki Hazım Ünlüer ağır yaralandı.

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