İzmir’de bir dakika arayla iki deprem: 5.1 ve 4.8

Ege Denizi’nde, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla iki deprem meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesindeki bilgilendirmeye göre ilk deprem saat 08:46’da 5.1 büyüklüğünde ve 20.69 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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İkinci deprem ise saat 08:47’de 4.8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikle kaydedildi.

Vali: Şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını belirtti.

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, “Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.