Diken

Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de binler Onur Yürüyüşü’ndeydi: Bugün artık hissettiğin gibi olma günü

İzmir’de bir araya gelen LGBTİ bireyler Onur Yürüyüşü’ndeydi.

Basın açıklamasında, “Kalıplara sığmayanlar, sevilmeye değer olmadığını düşünenler, sorunun kendisinde olduğunu düşüneler, bugün artık olduğun gibi, hissettiğin gibi olma günü” dendi.

Reklam

Fotoğraf: @KaosGL

BandoSol isimli grup da kortejin önünde müzikleriyle yürüyüşe destek verdi.

Fotoğraf: DHA

Yaklaşık 2 bin kişi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki ÖSYM binasından, Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüdü.

Reklam

Fotoğraf. Twitter

6’ncı İzmir Onur Yürüyüşü’nde grup adına, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasında şöyle, dendi: “Yine ve bir kez daha, inatla, kararlılıkla ve coşkuyla yürüyoruz. Tek başımıza değil bir arada yürüyoruz. Varoluşlarımıza günah suç ya da hastalık diyerek hislerimizi aşklarımızı her türlü hak ve özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışanlara karşı bugün hep birlikte yürüyoruz. Kalıplara sığmayanlar, sevilmeye değer olmadığını düşünenler, sorunun kendisinde olduğunu düşüneler, bugün artık olduğun gibi, hissettiğin gibi olma günü. Bu yürüyüşte her birimiz, kendi biricikliğimizle ayrı ayrı güzeliz ve bir arada daha bir güzeliz.”

 

Yasaklar sökmedi: ODTÜ’de yüzlerce öğrenci Onur Yürüyüşü’ne katıldı

Onur Yürüyüşü’nü tehdit eden Alperen Ocakları yöneticisine para cezası

LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne karşı tehdit gibi çağrı: Her şeyi göze aldık, engelleyeceğiz


SON HABERLER

Buldan’a göre Erdoğan yolun sonuna geldi: Oylarımızı çaldırmayacağız

  HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Demirtaş’ın cesaretinden, HDP’nin siyasetinden korkuyorlar. Recep Bey de AKP de yolun sonuna geldi. Son kullanma tarihleri 24 Haziran’dır” dedi. HDP’nin Bingöl’deki mitinginde Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve tutuklu milletvekili İdris Baluken’in mesajları okundu. Mitingde partililere seslenen Buldan’ın konuşmasından satır başları şöyle: “Biz barışı […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...