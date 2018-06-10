İzmir’de binler Onur Yürüyüşü’ndeydi: Bugün artık hissettiğin gibi olma günü

İzmir’de bir araya gelen LGBTİ bireyler Onur Yürüyüşü’ndeydi.

Basın açıklamasında, “Kalıplara sığmayanlar, sevilmeye değer olmadığını düşünenler, sorunun kendisinde olduğunu düşüneler, bugün artık olduğun gibi, hissettiğin gibi olma günü” dendi.

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BandoSol isimli grup da kortejin önünde müzikleriyle yürüyüşe destek verdi.

Yaklaşık 2 bin kişi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki ÖSYM binasından, Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüdü.

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6’ncı İzmir Onur Yürüyüşü’nde grup adına, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasında şöyle, dendi: “Yine ve bir kez daha, inatla, kararlılıkla ve coşkuyla yürüyoruz. Tek başımıza değil bir arada yürüyoruz. Varoluşlarımıza günah suç ya da hastalık diyerek hislerimizi aşklarımızı her türlü hak ve özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışanlara karşı bugün hep birlikte yürüyoruz. Kalıplara sığmayanlar, sevilmeye değer olmadığını düşünenler, sorunun kendisinde olduğunu düşüneler, bugün artık olduğun gibi, hissettiğin gibi olma günü. Bu yürüyüşte her birimiz, kendi biricikliğimizle ayrı ayrı güzeliz ve bir arada daha bir güzeliz.”