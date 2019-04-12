İzmir’de beş yavru kedi patileri ve kafaları kesilerek öldürüldü

İzmir’de beş günlük beş yavru kedi, patileri ve kafaları kesilerek öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Menemen ilçesindeki Ulukent semtinde sitede yaşayanlar tarafından bakılan ‘Prenses’ isimli kedi, beş gün önce beş yavru kedi doğurdu.

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Sitede bazı kişilerin kedilerin bakılmasını istememesi nedeniyle, yavru kediler kapalı bisiklet garajında bakılmaya başlandı.

Ancak yem vermek için garaja giden hayvanseverler, yavru kedilerin kafalarının ve patilerinin kesilerek öldürüldüğünü gördü.

Bazı kişiler polise, site sakinleri de savcılığa giderek şikayetçi oldu. Kediler toprağa gömüldü.