İzmir’de belediyenin üç şirketinde grev ilanı: İşçiler istediği zammı alamadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU, İZULAŞ A.Ş. ve İZDOĞA A.Ş.’de işçiler grev kararı aldı.

Fotoğraf: Evrensel

AA’da yer alan habere göre belediye ile Belediye İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamadı. İşçiler bugün belediye binası önünde bir araya geldi.

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Belediye İş 1 No’lu Şube Başkanı Ömer Bolsoy, masadan kalkan taraf olmadıklarını, anlaşmak için ellerini hep uzattıklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in her yerde “Eşit işe eşit ücret” dediğini vurgulayan Bolsoy, “Her zaman ‘Ben bir emekçiyim, alın teri önceliğim’ dedi. Bizler de başkanımızın sözüne güvenerek gereğini yapmasını istedik. Sevgili başkanım; bizler sizlerden belediyenin kasasını istemiyoruz” diye konuştu.

Zam anlaşmazlığı

Soyer’in seslerini duymadığını iddia eden Bolsoy, şu ifadeleri kullandı: “Toplu sözleşme sürecini tıkayanlara, emekçiyle diyaloğundan kaçanlara sizin huzurunuzda tekrar sesleniyoruz: Belediye yetkilileri bize yüzde 17 zam önerisinde bulundu. Biz ise yüzde 24 zam istedik. Bu sözleşme 3 bin 650 çalışanı kapsıyor. Eğer ısrarınızdan vazgeçmezseniz bunun altında bizimle beraber siz de kalırsınız.”

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Konuşmaların ardından sendika yetkilileri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi girişine grev kararı asıldı.