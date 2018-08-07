İzmir’de belediye başkanının makam koltuğuna haciz

İzmir’de bir firma, parasının ödenmediği iddiasıyla açtığı davayı kazanınca Menemen Belediyesi başkanının makam koltuğu haczedildi.

Nazmi Çimen’in sahibi olduğu firma, parke taşı döşenmesi için çıkılan ihaleyi kazanarak 1 milyon 150 bin liralık işi tamamladı.

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Ancak Çimen, paranın yalnızca 800 bin lirasının kendisine ödendiğini belirterek belediye aleyhine Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Davayı kazandıklarını söyleyen Çimen, “Dava beş yıl sürdü ve kazandık. Alacağımız olan 350 bin liralık ücret, 1 milyon TL’ye yaklaştı. Belediye yine ödemedi. Biz de bunun üzerine haciz işlemi başlattık” diye konuştu.

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Alacağı tahsil etmek için Menemen İcra Müdürlüğü’ne başvurduklarını ve 3 Ağustos cuma günü belediyeye giderek icra takibi başlattıklarını dile getiren Nazmi Çimen, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’in makam odasında bulunan makam koltuğu ile televizyon gibi bazı eşyaların haczedildiğini dile getirdi.

Koltuğa haciz

Belediyeye cuma günü giden icra memurları, önce Şahin’in makam aracını haczetmek istedi ancak kiralık olması nedeniyle aracın haciz işlemi gerçekleştirilemedi.

Bunun üzerine Şahin’in makam odasındaki eşyalar kayda alındı. Şahin’in koltuğu da haczedilen eşyalar arasında yer aldı. Eşyalar belediye binasından çıkarılmadı. Yapılan işlem tutanak altına alındı. İcra işleminin yarın da sürmesi bekleniyor.

‘Beni küçük düşürmek istediler’

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, alacaklı firma tarafından bildirimde bulunulmadan haciz işlemi başlatıldığını belirterek şunları kaydetti: “Alacaklı koltuğu haczederek şahsımı küçük düşürmek istemekten başka bir şey yapmamaktadır. Ancak ben Tahir Şahin olarak 1999 yılından bu yana bu gibi kötü niyetli insanlarla hep mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim. Ben küçük düşmemek için milletimin hakkını savunmaktan asla vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Dün olduğu gibi beni milletin gönlünden düşüremeyen kötü niyetli insanlar, yarınlarda da şahsımı milletin gönlünden düşüremeyeceklerdir. Ben hiçbir zaman koltuk meraklısı olmadım. Her zaman, her daim koltuk yerine sokakta milletimin içerisinde oldum. Buradan tekrar belirtmek isterim ki; milletim adına uzlaşmak isteyenler gelsin uzlaşsınlar. Fakat kötü niyetleri devam ettiği sürece ben Tahir Şahin olarak milletimin hakkını savunmaya devam edeceğim.”