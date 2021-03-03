İzmir’de bazı işyerlerinin çalışma saatlerine düzenleme

İzmir’de bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi işyerlerinin çalışma saatleri 07.00-20.00 arası olarak düzenlendi.

Fotoğraf: AA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu ‘kontrollü normalleşme’ sürecine dair temel usul ve esasları belirledi.

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Çalışma saatleri düzenlemeleri dışında, tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarından Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif Covid-19 PCR testinin talep edilmesi zorunluluğuyla negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarına dair esasların 15 Nisan 2021 tarihine kadar sürdürülmesi kararı alındı.