İzmir’de bazı belediye işçileri ‘corona’ önlemi alınmaması nedeniyle iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bazı işçiler, corona virüsüne dair önlem alınmadığı gerekçesiyle iş durdurdu.

Fotoğraf: DİSK

Belediye yetkilileriyle yapılan toplantıda corona virüsünden korunmak için maske, eldiven ve koruyucu malzeme dağıtılmaması halinde iş bırakma kararı alınacağını açıklayan işçiler, talepleri yerine getirilmeyince işbaşı yapmadı.

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‘Parkbahçeler Dairesi uyarılarımızı dikkate almadı’

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu şu açıklamayı yaptı: “İki gün önce temsilciler kurulunda aldığımız karar doğrultusunda birimlerimizde corona virüsünden kaynaklı koruyucu malzeme maske ve eldiven dağıtılmadığı taktirde iş bırakacağımızın kararını almıştık. Ancak uyarılarımızı dikkate almayan Parkbahçeler Dairesi Başkanlığınıda bu önlemler alınmamıştır. Bu nedenle bugün park bahçelerde çalışan arkadaşlarımız işe gidecek ama işbaşı yapmayacaktır.”