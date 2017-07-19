İzmir’de ‘balık çiftliği’ne karşı mücadele: Deniz canlılarının yok olma tehlikesi var

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İzmirli yurttaşlar, kurulması planlanan balık çiftliğine doğal hayatı kötü etkileyeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karaburun ilçesinde yaklaşık 4 milyon metrekarelik deniz alanında Agromey Balık Çiftliği Projesi’ni hayata geçirmek istiyor.

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Proje için İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının 25 Temmuz’da yapılacağının duyurulması üzerine yurttaşlar eylem yaptı.

Karaburun Belediye salonunda belediye başkanı Ahmet Çakır moderatörlüğündeki toplantıda bir araya gelen yurttaşlar ‘Hep bir ağızdan sesleniyoruz, bu sese kulak ver’, ‘İnsanın insana ve doğaya yabancılaşmasını önleyelim’, ‘Yereli koru evrensel değer kazan’ ve ‘Denizime kıyılarımıza ekosisteme dokunma’ yazılı pankartlar açtı.

‘Şiddetle karşıyız’

Karaburun Kent Konseyi, balık çiftliğine karşı çıkma gerekçelerine dair şunları kaydetti: “Karaburun halkı, belediye başkanlığı, tüm muhtarları, esnaf odası, su ürünleri kooperatifleri, dalgıç okulları ve tüm sivil örgütleriyle hep birlikte Karaburun yarımadasında turizmi ve buna bağlı yerel ekonomiyi baltalayacak, geçim kaynaklarımızdan biri olan kıyı ve geleneksel dalyan balıkçılığını yok edecek, uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmış olan Akdeniz foklarının kalan son üreme ve yaşam alanlarından birinin daha yok olmasına neden olacak, denizlerin oksijen kaynağı, yavru/ergen balıkların büyüme alanı olan ve yine uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan deniz çayırları ile içinde barınan birçok deniz canlılarını yok olma riskiyle karşı karşıya bırakacak balık çiftliklerine şiddetle karşı çıkmaktadır. Denizleri, kıyıları, deniz canlılarını, mavi bayraklı plajları, turizmi, kıyı ve dalyan balıkçılığını, kısacası gelecek kuşaklar adına emanetçisi olduğumuz Karaburun’da yaşamı korumak üzere tüm yasal ve demokratik haklarımız kullanacağız.”