İzmir’de arama-kurtarma çalışması tamamlandı

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir’deki depremin ardından enkazda kalanları arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da “Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Reklam

Kurum, 22 bin binada 141 bin bağımsız bölümü hasar tespitinin tamamlandığını, ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayısının 180 olduğunu ifade etti.

Bakan, TOKİ’nin en geç bir ay içinde konutların inşasına başlayacağını, bir yıl içinde de konutların teslim edilebileceğini dile getirdi.

Kurum, şöyle devam etti: “17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5’i geçmeyecek. Tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım.”

Reklam

Seferihisar açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen depremde 114 kişi hayatını kaybetmiş, 1035 kişi de yaralanmıştı. Ekipler, depremde yıkılan 17 binada arama kurtarma çalışması yürütmüştü.