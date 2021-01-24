İzmir’de apartman yangını: Bir ölü, bir yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında yaralanan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Yeşilova Mahallesi’nde bulunan apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan S.U (27) ve M.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, yaralılardan S.U’yu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, M.K.’yi ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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Dumandan etkilenen S.U tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.