İzmir’de altı öğrenciyi istismarla suçlanan öğretmene 82.5 yıl hapis

İzmir’de yaşları altı ile 11 arasında değişen altı öğrencisine istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan emekli öğretmen, 82 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öğrencilere porno film izletip istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen Adil Ş., halen Menemen T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Reklam

Son duruşmada sanık hakkında 235 yıl istenmişti.

Ne olmuştu?

İddiaya göre 17 Mayıs 2014’te Sancaklı Mahallesi’ndeki bir okulda 20 yıldır öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan A.Ş., kız öğrencilere porno izletip cinsel taciz ve istismarda bulunmuştu.

Suçlamaları reddeden A.Ş. hakkında 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Tutuklu yargılanan sanık, 15 Ekim 2015’te delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresi de dikkate alınarak tahliye edilmişti. Ancak aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan’ın şikayeti sonrası sanık yeniden tutuklanmıştı.

Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Dairesi, çocukların ruh sağlıklarının bozulduğa dair Aralık 2016’da rapor vermişti. Sanık avukatları, ‘kalıcı’ ifadesinin yer almaması nedeniyle rapora itiraz etmişti.

İtirazı kabul eden mahkeme, çocukların bir kez daha adli tıp kurumuna giderek rapor almalarını kararlaştırmıştı. Ancak karara çocukların avukatları itiraz etmişti.

Adli tıp, mahkemeye ‘dava dosyasının ve mağdur çocukların gönderilmeksizin ek mütalaa düzenlenebileceği’ yönünde yazı göndermişti. Mahkeme, yazıyı kabul ederek çocukların kurula gönderilme kararını geri almıştı.

Tutuklu sanık Adil Ş., duruşma öncesi bir öğrenciyi mektupla tehdit etmişti.