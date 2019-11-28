İzmir’de Alevi vatandaşların evlerine yazılan ‘duvar yazılarına’ soruşturma

İzmir’in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşlara ait bazı evlere kırmızı boya ile ‘X’ işareti yapılıp, ayrılıkçı yazı yazılması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, olayın mezhepsel bir durum olmadığını, asayiş nedeniyle kavga olayına dayandığının değerlendirildiğini açıkladı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise şunları söyledi: “Alevi vatandaşlarımıza dönük çirkin ifadeler nedeniyle ilgili birimler konuyu yakından takip etmiştir ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başlamıştır. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır.”

Çelik’in açıklamalarının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Bu toprakların kadim hikayesinin bazen hüzünlü bazen neşeli türküleriyiz hepimiz. Aleviyim, Sünniyim, Kürdüm, Türküm, Lazım, Çerkez’im, hep birlikte Türkiyeyim.”

Evinin duvarına kırmızı boya ile ‘X‘ işareti yapılıp ayrılıkçı yazı yazılan Bayram Şenal ise, bu çirkin yazıyı siyah boya ile gül resmine dönüştürdü.