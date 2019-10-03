İzmir’de AKP’li meclis üyelerinden ‘evlilik öncesi eğitim’ önergesi

İzmir’de AKP’li belediye meclisi üyelerinin verdiği ‘evlilik öncesi eğitim’ önergesinde, ilçe belediyelerine başvuran çiftlere belediyeler tarafından ‘evlilik eğitimi’ verilmesini öngörülüyor.

AKP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ (Fotoğraf: DHA)

Bayraklı, Buca, Konak, Selçuk, Karşıyaka ve Karabağlar ilçe meclislerinde gündeme alınan önerge Selçuk belediyesinde CHP’li meclis üyelerininin de imzası ile verilirken, önümüzdeki günlerde diğer ilçe belediye meclislerine de sunulacağı bildirildi.

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AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ önergeyle yerel yönetimlerde bir ilke imza atıldığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri dünyanın meselesi. Oysa, bizim inancımızda kadın şevkatin ve sevginin birleştirici unsurudur, kadına el kalkmaz. Ancak son dönemde yaşanan kadın cinayetleri ve şiddet olayları, önlemlerimizi artırmayı gerekli kıldı.”

Önergede belirlenen eğitimin içeriğine ilişkin henüz detay verilmedi.