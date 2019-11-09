İzmir’de 79, Çanakkale’de 205 sığınmacı yakalandı

İzmir’in Dikili ve Menderes ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 79 sığınmacı yakalandı. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde de yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 205 sığınmacı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 23.05’te gelen ihbarla, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bottaki bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibince yeri tespit edilerek durdurulan lastik botta, 28’i Suriye, 12’si Somali, dördü Filistin uyruklu olmak üzere 44 sığınmacı yakalandı. 21’i erkek, 15’i kadın, sekizi çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

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Sahil Güvenlik Mobil Radarı ise geçen perşembe günü saat 00.30’da, Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 24’ü Suriye 10’u Filistin, biri Mısır uyruklu olmak 35 sığınmacı yakalandı. 18’i erkek, altısı kadın, 11’i çocuk olan grup da kıyıya getirildi.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 205 sığınmacıyı yakaladı. Sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.