İzmir’de 4.1 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da düşen keşif uçağına ilişkin, “Ekiplerimiz Artos Dağı’nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve ikisi pilot olmak üzere kahraman yedi evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler” dedi.