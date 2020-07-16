İzmir’de 4.1 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın verilerine göre, saat 21:09’da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre.
Yaramazlara biraz batar!
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde 1 milyon fidan satın alındığını, bunların Orman Genel Müdürlüğü’nden bedava alınabilecekken başka bir firmadan tanesi 14 lira 90 kuruşa alındığını açıkladı.
Ankara Garı’nda, 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen, 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili davada yargılanan 16 sanıktan katliamın planlayıcısı İlhami Balı’nın, Suriye’de YPG’nin kontrolündeki esir kampında olduğu ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da düşen keşif uçağına ilişkin, “Ekiplerimiz Artos Dağı’nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve ikisi pilot olmak üzere kahraman yedi evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler” dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Covid-19 salgınının yeni bir aşamaya girdiğine işaret ederek küresel ekonomik faaliyetin çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başladığını bildirdi.