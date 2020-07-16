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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de 4.1 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın verilerine göre, saat 21:09’da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre.

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İçişleri: Van’da keşif uçağı düştü; yedi şehit

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da düşen keşif uçağına ilişkin, “Ekiplerimiz Artos Dağı’nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve ikisi pilot olmak üzere kahraman yedi evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler” dedi.

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