İzmir’de 266 sağlık çalışanı ‘corona’ya yakalandı: İki doktor yoğun bakımda

İzmir’de ‘corona’ testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısının 266’ya ulaştığı bildirildi.

Fotoğraf: Arşiv

İzmir Tabip Odası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan 154’ü hekim ve 27 hemşirenin testinin pozitif çıktığını, iki doktorun da yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

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Açıklama şöyle: “İzmir’de 106 hekim, 29 asistan hekim, 19 aile hekimi, 27 ebe, hemşire ve sağlık memuru, 10 personel, 12 tıbbi sekreter, 10 teknisyen, 3 eczacı, 1 psikolog, 1 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 19 memur olmak üzere 266 sağlık çalışanında korona virüsü tespit edildi. Testi pozitif çıkan iki doktorun yoğun bakımda tedavi altında bulunduğu öğrenilirken, yarısından fazlasının evlerinde karantinada olduğu belirlendi.”