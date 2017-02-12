İzmir’de 20 AKP üyesi ‘Hayır’ için CHP’ye katıldı: Cumhuriyete sahip çıkıyoruz

CHP, ‘İzmir hayır diyor’ başlıklı referandum kampanyası toplantısında, AKP Bornova Kadın Kolları’ndan ayrılarak ‘Hayır’ kampanyasında yer almak üzere partiye katılan 20 kişiye rozet taktı.

Bornova’da 2 bin 500 kişi kapasiteli Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen toplantıya, CHP genel başkan yardımcısı ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, partinin İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, mevcut ve eski il başkanları, partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Salona, üzerinde ‘Hayır’, ‘Cumhuriyete sahip çıkmak boynumuzun borcudur’, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ve ‘Siz? Hayır’dır’ pankartları asıldı.

“Referandumda tarih yazacağız” diyerek sözlerine başlayan Böke konuşmasında, referandum sandığının ilklerin başlangıcı olduğunu söyledi

Böke şöyle devam etti: “Siz bu karanlık düzenin devam etmesini istiyor musunuz? Biz aydınlık, özgür, kalkınan ve sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Sinsice köşede bekletilen bir KHK ile bir gecede, ‘barış ve özgürlük’ dediği için akademisyenlerin üniversitelerden atılmasını istiyor musunuz? Ziraat Bankası’nın bir gece sizin elinizden alınıp saraylara devredildiği bir ülke istiyor musunuz? Sizi değil kendini düşünen bu siyasetin düzeninin devam etmesini istiyor musunuz?”

Partinin genel sekreteri Kamil Okyay Sındır, konuşmasında CHP’nin hiçbir terör örgütüyle ilişkisinin olmadığını söyledi.

Sındır şöyle devam etti: “Terörü bitireceklerini söylüyorlar. Kardeşim 15 yıldır iktidardasın, terörü bitirmek için Cumhuriyet Halk Partisi taş mı koydu önüne. Ekonominin geldiği noktada ülkenin içinde olduğu bataklıktan çıkamayacaklarını gördüler. Bütün ekonomik sorunları da 3-4 ay sonrasına öteleyerek halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ülkesini bayrağını seven ve demokrasiye sahip çıkan yurttaşlar, bu sürece bizi taşıyanlara tokat gibi cevabı milletimiz verecektir.”

Büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Mustafa Balbay, Musa Çam, Tacettin Bayır, Ali Yiğit, Özcan Purçu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila kısa konuşmalarla salonda bulunanlara seslendi.

Toplantıda AKP Bornova Kadın Kolları’ndan ayrılarak ‘Hayır’ kampanyasında yer almak üzere CHP’ye katılan 20 kişiye rozet takıldı.