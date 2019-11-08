İzmir’de 18 göçmen, altı kaçakçı yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Operasyonda, geçişi organize ettiği ileri sürülen altı şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup göçmenin metruk bir binada toplandığı istihbaratını aldı.

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Bunun üzerine harekete geçen ekipler, grubun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, göçmenleri metruk binadan alarak harekete geçen aracı tespit etti. Bir süre aracı takip eden ekipler, operasyonu başlattı.

Durdurulan araçta yapılan aramada 13’ü Suriye, dördü Somali, biri de Fas uyruklu olmak üzere 18 göçmen yakalandı, üç şambrel ve üç pompa ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonda geçişi organize ettiği ileri sürülen sürücü M.C. ile E.Ö, Z.H., M.A., K.H. ve M.H. gözaltına alındı. Ayrıca, K.H. ile M.H. isimli şüphelilerin gözcülük görevi yaptığı ileri sürüldü.

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Şüpheliler emniyete götürülürken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.