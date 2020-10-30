İzmir’de 17 binada arama-kurtarma çalışması sürüyor

Heyecanla satışa çıkması beklenen ancak Türkiye için tahmin edilen satış fiyatının 7 bin 500 liranın üstünde olması nedeniyle hevesleri kursakta bırakan oyun konsolu PlayStation 5’le ilgili dünyanın bambaşka bir derdi var: O kadar büyük ki nereye koyacaklarını bilemediler.