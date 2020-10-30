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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de 17 binada arama-kurtarma çalışması sürüyor

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından yıkılan çok sayıda binada AFAD ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraflar: AA

Ege Denizi’nde saat 14:51’te 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası çok sayıda bina yıkıldı, enkazda mahsur kalanlar oldu.

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Ekipler yıkılan binalara ulaşmadan, vatandaşlar yaralılara yardımcı oldu. Daha sonra AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri yıkılan binalara giderek enkaz kurtarma çalışmasına başladı.

AFAD, 17 binada arama-kurtarma çalışması yapıldığını belirtti.

Bayraklı ilçesindeki 1593 Sokak’ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından üç kişi yaralı çıkarıldı. Diğer binalardan da çok sayıda yaralı çıkarılarak hastaneye götürüldü.

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Çalışmalar sırasında, çevredekilerden sessiz olması isteniyor.

Seferihisar’daki deprem sonrası binalar yıkıldı

Seferihisar açıklarında şiddetli deprem

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