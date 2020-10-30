İzmir’de 17 binada arama-kurtarma çalışması sürüyor

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından yıkılan çok sayıda binada AFAD ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ege Denizi’nde saat 14:51’te 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası çok sayıda bina yıkıldı, enkazda mahsur kalanlar oldu.
Ekipler yıkılan binalara ulaşmadan, vatandaşlar yaralılara yardımcı oldu. Daha sonra AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri yıkılan binalara giderek enkaz kurtarma çalışmasına başladı.
AFAD, 17 binada arama-kurtarma çalışması yapıldığını belirtti.
Bayraklı ilçesindeki 1593 Sokak’ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından üç kişi yaralı çıkarıldı. Diğer binalardan da çok sayıda yaralı çıkarılarak hastaneye götürüldü.