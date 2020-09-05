İzmir’de 15 yaşındaki çocuk babasının silahıyla intihar etti

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle grip aşısında talep patlaması yaşandığını söyledi. Ertekin, geçen yıl ülke genelinde 1 milyon 150 bin aşı yapıldığını, bu yılki talebin ise 3 milyona ulaştığını ve eczanelerde liste yapıldığını belirtti.