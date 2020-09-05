İzmir’de 15 yaşındaki çocuk babasının silahıyla intihar etti

İzmir’de, 15 yaşındaki bir kız çocuğu, emekli astsubay babasının silahıyla intihar etti.
Ödemiş ilçesinde yaşayan Buse Melisa K., dün gece saat 02:00 sıralarında babasının beylik tabancasıyla başına ateş etti.
Silah sesi sonrası evdekiler tarafından yaralı hale bulunan çocuk, Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.’nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DHA’nın haberinde, çocuğun intihardan önce babasıyla tartıştığı belirtildi. Baba Özay K. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.