İzmir’de, 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi: Üç kişi gözaltında

İzmir’in Bornova ilçesinde, iki depoda 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serintepe Mahallesi’ndeki deporlarda kaçak etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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Sahte etiket basıyorlarmış

Birbirlerine yakın olan depolara düzenlenen operasyonda, 5 litrelik bidonlarda toplam 12 bin litre kaçak etil alkol ile çok sayıda sahte etiket ele geçirildi.

İmalatçıların, etil alkolü saklamak için plastik bidonların üzerine dizel araçlarda kullanılan bir çözeltinin etiketini bastığı, altında ise gerçek etiketin olduğu belirlendi.

A.G. (27), D.K. (26) ve M.G. (25) gözaltına alındı.