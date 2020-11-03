İzmir’de 11 bin 97 binada hasar tespiti: 124 bina ‘acil yıkılacak’ statüsünde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’deki depremde 11 bin 97 binada hasar oluştuğunu bildirdi.

Fotoğraf: AA

Seferihisar ilçesinde 30 Ekim’de meydana gelen depremde onlarca kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, çok sayıda bina yıkılmıştı.

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Son duruma ilişkin bilgi veren bakan, arama-kurtarma çalışması yapılan 17 binanın 13’ünde çalışmanın tamamlandığını, dört apartmanda sürdüğünü dile getirdi.

Kurum, Bayraklı ilçesindeki hasar tespit çalışmasının iki günde tamamlandığını, şimdiye dek 11 bin 97 binada ve 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldığını ifade etti.

Bakan, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina ve 2 bin 698 bağımsız bölümün bulunduğunu aktararak “Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, iki binada yıkım tamamlandı” dedi.