İzmir ve Şanlıurfa’da iş cinayeti

İzmir’in Konak ilçesinde, bulvar üzerinde yapılan yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan işçi Mehmet Olçun otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Şanlıurfa’da çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan Suriye uyruklu Halil Hamidaş, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Konak’tan Balçova yönüne giden otomobil, bulvar üzerinde yapılan yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan taşeron firma çalışanı Olçun’a çarptı.
Tedaviye alınan Mehmet Olçun kurtarılamadı. Olçun’un belediyeye hizmet veren taşeron şirketteki işine henüz bir hafta önce başladığı belirtildi.
Otomobilin sürücüsü olduğunu sanılan ve olay yerinden yürüyerek ayrılan şüpheli E.K., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, aracı kendisinin kullanmadığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi.
Polis, içinde altı kişi bulunan aracı kimin kullandığını belirlemek için çalışma başlattı.
10 gün sonra hayatını kaybetti
Eyyübiye Mahallesi’ndeki inşaatta kalıpçı olarak çalışan Halil Hamidaş, geçen 27 Mart’ta, dengesini kaybederek binanın üçüncü katından beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Suriyeli işçi, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.