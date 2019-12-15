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Yaramazlara biraz batar!

İzmir ve İstanbul’da kadınlardan ‘Las Tesis’ danslı protesto

Şili’de feminist kolektif Las Tesis’in başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protesto İzmir’in Alsancak ve İstanbul’un Beşiktaş ilçelerinde de yapıldı. Yaklaşık 500 kadın, erkek şiddetine dikkat çekmek için hep birlikte dans etti.

İzmir’deki protesto
Fotoğraflar: DHA

Ankara ve İstanbul’da yapılan ‘Las Tesis danslı protesto eylemi’ne geçen hafta polis müdahale etmiş ve çok sayıda kadını gözaltına almıştı. 14 Aralık’ta da TBMM’deki kadın milletvekilleri, bakanlık bütçesi görüşmeleri sırasında Meclis’te hükümet sıralarında oturan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı Şilili kadınların eyleminde yapılan ‘Las Tesis’in danslı protesto eylemi’nin bir versiyonunu yapmıştı.

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Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde düzenlenen dans eylemine yaklaşık 500 kadın, katıldı. Kadınlar, gözlerinde siyah tüller ve yüzlerine çizdikleri kırmızı şeritlerle, Türkçe ve İtalyanca sözleri söyleyip, koreografiyi gerçekleştirdi. Danslı eylem, ilgiyle izlendi. 

İzmir

Büyük bir kalabalıkla gösterinin gerçekleştirildiğini söyleyen kadın meclisi üyesi Hilal Susuz, “Tüm dünyada mücadele eden kadınlara İzmir’den selam gönderdik. Kadınlar her şeye rağmen en temel hakkı olan yaşam hakkı için mücadele ediyor. Yoğun bir katılım bekliyorduk ama bu kadarını biz de tahmin etmemiştik” dedi.

‘Bu protesto yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi’

Beşiktaş’ta Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı’nda  ‘Las Tesis’ için toplanan kadınlar, performanslarının ardından şarkılarını söyleyerek dans ettiler. 

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Beşiktaş

Gösteriye katılan Tuğçe Özçelik şunları söyledi: “Bu yaşamak istiyoruz demenin bir biçimiydi. Eğlencesine dans etmiyoruz biz. Bunu ifade etme biçimimiz buydu. Şili, Fransa, İspanya’daki kadınlar gibi biz de Türkiye’den erkeklerin kadınlara yönelik şiddetine karşı, devletin sistematik bir şekilde yukarıdan aşağı uyguladığı şiddete karşı, ‘biz yaşamak istiyoruz, hayatta kalmak istiyoruz ve birbirimizi de savunuyoruz’ demenin bir şekliydi. Bir arada olmak çok güzeldi. Bunu yapabilmek, kendini ifade edebilmek çok güzeldi. Bir arada olmaya, ‘yaşamak istiyoruz’ demeye daha yüksek sesle devam etmek istiyoruz.”

‘Kadına yönelik şiddete ‘dur’ demek istiyoruz’

Nöber Özyürekoğlu da şu ifadeleri kullandı: “Şili’deymiş gibi hissettim. Tarihsel bir olay olduğunu düşünüyorum. Bir arada olduğumuzu göstermek için de mor eldivenler taktık. Kadına yönelik şiddetle mücadele ediyoruz. ‘Dur‘ demek istiyoruz. Ataerkil cinayetleri durdurana kadar mücadelemiz devem edecek.”

Beşiktaş

Kadınlar dans performansını sergiledikten sonra dağıldı.

Soylu’ya karşı Meclis’te ‘Las Tesis’ eylemi

Kadıköy’deki Las Tesis eyleminde gözaltına alınan kadınlar serbest

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