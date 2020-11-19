İzmir valisi: Depremden sonra ‘corona’ vakaları ve ölümleri üç kat arttı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrasında kentteki corona vakaları ile ölüm sayısının üç kat arttığını belirterek “Depremin olduğu an itibariyle pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı” dedi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bornova ilçesinde corona virüsü denetimi yapan Köşger, 30 Ekim’de meydana gelen ve 116 kişinin hayatını kaybettiği depremin salgınla mücadeleyi olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Reklam

Vali Köşger, şunları dile getirdi: “Depremin yaralarını sarmayla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Ancak İzmir’in, Türkiye’nin ve tüm dünyanın değişmeyen gündemi corona virüsü. İzmir’de depremin tetiklemesiyle vakalar daha hızlı şekilde artıyor. O anlamda yeni tedbirler alındı, yeni kısıtlamalar getirildi.”

Köşger depremin günü İzmir’deki pozitif vaka ve virüs kaynaklı vefat sayılarının bugün itibariyle üçe katlandığına dikkati çekerek şunları söyledi: “Depremin olduğu an itibariyle pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı. Biz bunu tahmin edebiliyorduk. Kurallara riayet ettiğimiz takdirde kısa sürede bunu tekrar minimize edebiliriz. Kurallara uyulması sonucunda, İzmir Türkiye’deki en iyi ilk 10 il arasındaydı depremden önce. Biz onu korumaya çalışıyorduk ancak deprem maalesef pozitifin, temaslının karışmasına sebep oldu ve ondan dolayı bir patlama ortaya çıktı. Şimdi hemşehrilerimizden depremde gösterdikleri metanetli, sükuneti ve vakarlı duruşu burada da göstermelerini ve tekrar eski rakamların da altına çekecek şekilde kurallara riayet etmelerini istiyoruz. İzmir’deki patlama devam ederse ilave tedbirler getireceğiz.”