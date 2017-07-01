İzmir susuz ve elektriksiz kaldı: Orman yangını 50 hektar alanı etkiledi

İzmir’de çıkan orman yangını nedeniyle kentin bazı bölgelerine su ve elektrik verilemezken, 50 hektarlık alan yangından etkilendi.

Menderes ilçesindeki Şaşal mahallesinde bulunan makilikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Orman bölge müdürlüğü yangına iki helikopter, iki uçak ve 70 arazözle müdahale ederken çevre ilçelerden destek itfaiye ekipleri de geldi.

Su ve elektrikler kesildi

Yangında enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle Menderes, Gümüldür ve Özdere bölgelerinde elektrik kesildi.

Aynı hattan beslenen Tahtalı Barajı ve Görece Arıtma Tesisi’nde de elektrikler kesilince bu bölgelere ek olarak Buca, Karabağlar, Gaziemir ve Konak’ta sular da kesildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), şu bilgileri verdi: “Gümüldür bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle İzmir kentimize büyük oranda su sağlayan Tahtalı Barajı ve Görece Arıtma Tesisi’ne enerji sağlayan enerji nakil hattı zarar görmüştür. Tedaş tarafından enerji verilemediğinden Tahtalı Barajı’ndan su alınamamaktadır. Bu nedenle su kesintisi uygulaması yapılmak zorunda kalınmıştır.”

Söndürme çalışmaları sürüyor.