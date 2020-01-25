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Yaramazlara biraz batar!

İzmir savcılığı depremle ilgili ‘provokatif’ paylaşımlara soruşturma açtı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya üzerinden depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Elazığ’da, dün saat 20:55’te meydana gelen Sivrice merkezli Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatılmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi:

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“24/01/2020 tarihinde Elazığ ilimizde ve çevre illerde meydana gelen ve birçok vatandaşımızın maalesef ölümü ve yaralanmalarına neden olan müessif deprem olayı nedeniyle, bugün bazı sosyal medya platformlarında yaşanan deprem olgusu üzerinden bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızı aşağılayan, ayrıştıran, ötekileştiren ve ayrımcılığa tabi tutan provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiş olup suç unsuru içeren bu tür paylaşımları yapanlar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır.”

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Elazığ Sivrice’de deprem: Ölü ve yaralılar var

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20:55’de Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Elazığ’da 17 ve Malatya’da dört kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, yedi ilde 1030 kişinin hastanelere başvurduğunu kaydetti.

İBB arama kurtarma ve yardım ekipleri Elazığ’a gitti

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD’a geçerek çalışmalara katıldı. İmamoğlu’nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice’ye yola çıkmak üzere harekete geçti.

Üç kişi 11 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, biri Elazığ merkez ve ikisi Maden ilçesine bağlı Gezin mahallesinde üç kişi, 11 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ölü sayısının 21’e yükseldiğini duyurdu.

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