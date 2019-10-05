İzmir, plastik atıkların denize karışmasını engellemek için söz verdi

İzmir büyükşehir belediyesi, altı ila 11 yıl içinde, kentte üretilen plastik atıkların doğaya karışmasını engelleyeceğine dair söz verdi.

Fotoğraflar: WWF

Belediye başkanı Tunç Soyer ile Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, dün İzmir’de ‘Blue Panda’ isimli yelkenli teknede bir araya gelerek protokol imzaladı.

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Protokolle İzmir, Plastik Atıksız Şehirler Ağı’na katıldı. Böylelikle kent belediyesi, 2025-2030 yılları arasındaki bir tarihte, kentteki plastik atıkların doğaya karışmasının tamamen engelleneceği sözünü vermiş oldu.

‘İklimle barışık bir gelecek’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aşırı tüketim ve endüstriyel atıklar nedeniyle oluşan plastik kirliliğinin denizleri tehdit ettiğini söyledi.

Soyer, Türkiye’nin sınırı bulunan Akdeniz’de de söz konusu kirliliğin ekosisteme zarar verdiğini belirterek, “İzmir, insanın, doğadaki tüm varlıklarla; havayla, suyla, iklimle barışık bir hayat sürdüğü bir geleceği inşa etmeyi hedefliyor” ifadelerini kullandı.

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‘Kirliliğin yüzde 80’i karadan’

Soyer (solda) ve Bayar.

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, denizlerdeki plastik çöplerinin yüzde 80’inin kara kaynaklı olduğunu dile getirerek atıkların büyük kısmının akarsular vasıtasıyla kentsel alanlardan denizlere taşındığını aktardı.

Bayar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehirlerin, 2050 yılına kadar küresel nüfusun üçte ikisini barındıracak şekilde büyüyeceği düşünülürse, İzmir gibi şehirler, bu tür akıllı çözümleri benimsemeye devam etmelidir. Bu da, plastiği hem kaynak hem de atık olarak azaltma ve daha iyi yönetme anlamına gelir.”

Her yıl 8 milyon ton

WWF’nin verdiği bilgiye göre dünyada 1950’de yıllık 1.5 milyon ton olan plastik üretimi, 2016’da 335 milyon tona yükseldi. Gelecek 20 yılda da bunun iki katına çıkması bekleniyor. Her yıl 8 milyon ton plastiğin denizlere karıştığı biliniyor.

Plastik atıklar en çok denizde yaşayan hayvanları etkiliyor. Buna göre, 2050 yılına kadar tün deniz kuşlarının yüzde 99’u plastik yemiş olacak. 1400’e yakın tür, plastik atıklardan doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görüyor.

Denizcilik, turizm ve balıkçılık bakımından, Türkiye’deki plastik kirliliğinin ekonomik kaybının yıllık 545 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. Ceyhan, Seyhan ve Büyük Menderes Nil’den sonra en fazla kirlenen nehirler arasında.

Türkiye’de yetersiz kentsel atık yönetimi, turizm ve kıyı aktivitelerinin yol açtığı kirlilik denize karışan toplam plastiğin yüzde 78’ini oluşturuyor.