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Yaramazlara biraz batar!

İzmir merkezli ‘FETÖ’ operasyonunda tutuklu sayısı 111’e yükseldi

‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sının daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 111’e yükseldi.

Fotoğraf: AA

İzmir başsavcılığınca 60 il ve KKTC’de 19 Ocak’ta başlayan operasyonda dün iki şüphelinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 200’e yükseldi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanarak önceki günlerde adliyeye sevk edilen 118 zanlının ardından bugün de 62 şüpheli sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince bu zanlılardan 46’sı tutuklanırken 16’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında bugüne kadar sevk edilen toplam 180 zanlıdan 111’i tutuklandı, 69’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Öte yandan gözaltına alınan 200 şüpheliden 18’inin etkin pişmanlıktan faydalandığı, ikisinin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Operasyon

‘FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19 Ocak’ta örgütün ‘mahrem imamları’yla ankesörlü ya da büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları öne sürülen 218’i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

60 il ve KKTC’de ‘FETÖ’ operasyonu: 218’i muvazzaf 238 kişiden 160’ı yakalandı

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