İzmir merkezli ‘FETÖ’ operasyonunda tutuklu sayısı 111’e yükseldi

Malatya’da, yedi yıl önce böbrek nakli olan 62 yaşındaki Ahmet Yalınkılıç Covid-19’a yakalandı. Evdeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Yalınkılıç, karantinada,”Ben bunu yenersem daha iyi bir hayat sürdüreceğim” diye düşündüğünü söyledi.