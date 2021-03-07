İzmir merkezli ‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden beşi tutuklandı

İzmir merkezli sekiz ildeki ‘FETÖ’ operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden beşi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İzmir, Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan beşi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 Mart’ta aralarında üç öğretmen, bir avukat ve bir gelir uzman yardımcısının da bulunduğu 12 şüphelinin ‘FETÖ’nün ‘mahrem imamları’yla irtibat kurdukları tespiti üzerine çalışma başlatılmış, 11 kişi gözaltına alınmış, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.