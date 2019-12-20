İzmir merkezli 33 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 52 askere gözaltı

İzmir merkezli 33 ilde ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen 52 asker gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah ‘FETÖ’ye yönelik operasyon başlattı.

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Soruşturma kapsamında aralarında 21’i emekli ya da ihraç edilen, üçü muvazzaf; 24 albay, üçü muvazzaf, dördü emekli ya da ihraç edilen; yedi yarbay, 10’u muvazzaf, beşi ihraç ya da istifa etmiş; 15 binbaşı, 22’si muvazzaf, 13’ü emekli, ihraç ya da sözleşmesi feshedilen; 35 yüzbaşı, altı üsteğmen ve bir teğmen olmak üzere 88 şüpheli için arama kararı çıkartıldı.

İzmir merkezli 33 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin büfe ya da kontörlü sabit hatlardan ardışık arama sonucu tespit edildikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 36 kişinin daha arandığı belirtildi.