İzmir merkezli 12 kentte operasyon: 48 kişi gözaltında

İzmir merkezli 12 kentte düzenlenen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

İzmir emniyeti terörle mücadele ile istihbarat şubelerinin soruşturmasında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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DHA’nın haberine göre zanlıların 34’ü MLKP, sekizi DSİH, sekizi PKK, biri de TKP/ML örgütünün üyesi olduğu gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, ESP’nin İzmir eski il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas da bulunuyor.

Gözaltına alınan kişilerden ikisinin avukat, dördünün İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.

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Operasyon kapsamında, ESP’nin genel merkezi, İzmir ve İstanbul il başkanlıkları binası, İzmir’deki Bayraklı ilçe bürosu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) İstanbul il bürosu ile Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı’nın (BEKSAV) İstanbul il bürosu da arandı.

ETHA, muhabiri Pınar Gayıp’ın da gözaltına alındığını bildirdi.