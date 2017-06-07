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İzmir Marşı’ndan ‘siyaset çıkaran’ Rıdvan Dilmen’e Twitter’dan: Tarihçiye gerek yok, Ekpe Udoh anlatabilir


Federasyon başkanlığına adaylığını açıklayan eski futbolcu ve NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in İzmir Marşı’yla siyaset yapıldığına dair sözleri sosyal medyada da yankı buldu.

TRT Spor canlı yayınında konuşan Dilmen, “Aylardır siyaset var tribünlerde, salonlarda. Önce onları halledin be kardeşim. İzmir Marşı’yla Atatürk’ü mü seveceksiniz?” demişti.

Twitter’da paylaşılan yorumlarda, tribünlerde İzmir Marşı’nın söylenmesini ‘siyasi bulan’ Dilmen’in, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Evet’ kampanyası başlattığı hatırlatıldı.

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