İzmir Marşı’ndan ‘siyaset çıkaran’ Rıdvan Dilmen’e Twitter’dan: Tarihçiye gerek yok, Ekpe Udoh anlatabilir

Federasyon başkanlığına adaylığını açıklayan eski futbolcu ve NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in İzmir Marşı’yla siyaset yapıldığına dair sözleri sosyal medyada da yankı buldu.

TRT Spor canlı yayınında konuşan Dilmen, “Aylardır siyaset var tribünlerde, salonlarda. Önce onları halledin be kardeşim. İzmir Marşı’yla Atatürk’ü mü seveceksiniz?” demişti.

Twitter’da paylaşılan yorumlarda, tribünlerde İzmir Marşı’nın söylenmesini ‘siyasi bulan’ Dilmen’in, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Evet’ kampanyası başlattığı hatırlatıldı.

100 tane Rıdvan Dilmen’i toplasak,şu adamın yüreği kadar etmez❗️@EkpeUdoh pic.twitter.com/Rtxiwtklee — FATMA BARIŞ EFE (@fatmacumhurefe) 7 Haziran 2017

Güçlü bir Türkiye için “evet” demek, stadlarda Rabia işareti yapmak siyasi olmuyor “İzmir Marşı”söylemek mi siyasi oluyur Rıdvan Dilmen ? — Ali Arslan 🇹🇷 (@aliarslan3460) 7 Haziran 2017

Bu Rıdvan Dilmen Atatürkün kurduğu Nazilli Sümerbank fabrikasının ekmeği ile büyüyen bir adam…insan biraz utanır — Tolgay Beşiktaş (@tolgaybjk1903) 7 Haziran 2017

Rıdvan Dilmen’de, Fetullah Gülen’in aşığıymış. Gülen’i yağlayıp FETÖ’yü aklayan Şeytan Rıdvan bu röportajı için utanmış mıdır? Sanmam… https://t.co/6FDkUnZjAD — Fidel OKAN (@FidelOKAN) 6 Haziran 2017

Referandumdan önce Arda ile “evet” videosu çeken Rıdvan Dilmen, “Sporda siyasallaşma”dan şikayet ediyor. Hakikaten #Şeytan https://t.co/S0FVbEyQ7H — Bülent Mumay (@bulentmumay) 6 Haziran 2017

İzmir Marşı Türkiye’nin marşıdır.

Kurucu değerlerinin,Kuvay-ı Milliyenin marşıdır.Hiç bir partinin değildir!

Şehitlerimizindir marşıdır! — Haluk Levent (@haluk_levent) 6 Haziran 2017

İzmir Marşı’ndan rahatsız olan Rıdvan; sen harbiden şeytanmışsın… Hani ‘ismiyle müsemma’ derler ya; sen o’sun işte… — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 7 Haziran 2017

Hayatı siyasetle geçen,ama tribünlerin İzmir Marşı’nı söylememesini isteyen R.Dilmen’e Sinan Meydan’ın tarih öğretmesi artık milli görevdir! pic.twitter.com/sl32zg7lFE — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 7 Haziran 2017

Bana gerek yok, bence Rıdvan’a Atatürk’ün kim olduğunu,İzmir Marşı’nın ne anlama geldiğini @EkpeUdoh çok iyi anlatabilir. https://t.co/9FFTiELtmD — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 7 Haziran 2017

Arda ile “evet” videosu çeken #RıdvanDilmen, “Sporda siyasallaşma var İzmir marşı okunuyor” diyor…Hakkatten adam şeytan. — MED (@Medariiftihar) 7 Haziran 2017

İzmir marşı ve Atatürk sevgisini “siyaset” sanan Rıdvan Dilmen’e en güzel yanıtı Ekpe Udoh veriyor, Rıdvan adına utancım üzüntümü engelliyor pic.twitter.com/KBK2IJ8q3E — Metin Uca (@MetinUca) 7 Haziran 2017

İzmir Marşı siyasi bi marş değildir.

Atatürk herhangi bir siyasi partinin simgesi değildir.

O kafalar bunu almıyor, almıyor, almıyor. — i d i L 💠 (@idilgibidil) 6 Haziran 2017

Rıdvan Dilmen’e göre Evet videosu çekmek siyaset olmuyor…

İzmir Marşı okumak siyasetmiş…

Hadi oradan ‘ŞEYTAN’. https://t.co/BBXJYiCGOa — Mahir Ce (@mahirce61) 6 Haziran 2017

“Evet” diye video çeken Rıdvan dilmen, taraftarlar siyaset yapmasın İzmir marşı söylemesin diyor. İzmir marşı ne zamandan beri siyaset oldu? — Mert Aşıkoğlu (@mertasikoglu) 6 Haziran 2017

Siyasi olan İzmir Marşı okumak değil, TFF başkanlığı için cumhurbaşkanından icazet alacağını açıklamaktır Şeytan Rıdvan. — Gökhan Vots (@GokhanVots) 6 Haziran 2017

İzmir marşı, Türkiye’nin kurtuluşunun habercisidir. İçinde şeytanca siyaset yoktur! — İSMAİL ER (@ismailer_) 6 Haziran 2017

Burak Yılmaz Milli Takım Arda Turan ve Rıdvan Dilmen olaylarını ülkece böyle takip ediyoruz pic.twitter.com/Bp7GhSvRiP — Medet Işıkgöz (@medet2323) 7 Haziran 2017

Keşke Rıdvan Dilmen futbolu hiç bırakmasaydı. Hiç konuşmaz topunu oynardı. Biz de onu sevmeye devam ederdik. — Hayko Bağdat (@haykobagdat) 6 Haziran 2017

Ekpe Udoh’un 2 senede anlayıp içselleştirdiği kavramları 40 yılda Rıdvan’ın kavrayamaması..Ekpe’nin mi zekası çok Rıdvan ın mı zihni kapalı? — Murat Şeker (@sekermurat) 7 Haziran 2017

Biatın sonu yalnızlık. Doğrunun yolu sonsuzluk. Hatıralarımıza tekme atmaktan vazgeçiniz. Nefretin oyunu ‘in’..Rıdvan vurdu yandan ‘out’ — Feridun Düzağaç (@feridun_duzagac) 7 Haziran 2017